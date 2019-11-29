29.11.2019 Стрит-арт в борьбе со СПИДом Berlin.Odesa.Fest вышел за музыкальные рамки и порадовал одесситов арт-перформансом, который состоялся 28-го ноября на улице Приморской. Мероприятие было приуроченно к Всемирному дню борьбы со СПИДом.