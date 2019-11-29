29.11.2019 Что ждет пенсионеров в 2020-ом году? Электронные очереди вместо толкучки в коридорах Пенсионного фонда, повышение «минималки» и новые законопроекты по пенсионной реформе – то, что ждет пенсионеров в 2020-ом году.