28.11.2019 COMMANDANT BIROT в Одессе В Одесский порт зашел и был пришвартован к 16-му причалу пассажирского комплекса корвет Военно-морских сил Франции F 796 COMMANDANT BIROT. Об этом сообщает пресс-служба администрации Одесского морского порта.