26.11.2019

«Спаси печной изразец»

Одесский культуролог Дмитрий Хамула построил в своей квартире печь из антикварных изразцов. Материал для нее он нашел в строительном мусоре в подвалах и на чердаках разных домах – памятниках архитектуры.