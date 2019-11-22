22.11.2019 ЧП в Одесском аэропорту: все рейсы отменены 22-го ноября в международном аэропорту «Одесса» отменили все рейсы до вечера, в связи с аварией Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, который следовал маршрутом Стамбул – Одесса.