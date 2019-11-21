21.11.2019 Призовые места – у юных одесских гимнасток ХV традиционный турнир по художественной гимнастике «Victoria Cup-2019» состоялся в Киеве. 150 гимнасток из 9-ти городов Украины приняли участие в этих соревнованиях. Наш город на турнире представили воспитанники комплексной детско-юношеской спортивной школы №1.У одесситок - три первых места в разных возрастных категориях. Золото завоевали Ксюша Арестова, Вика Коваленко и Катя Пенова. Серебро - Ариана Дигтяр и Лиза Жарская. Бронзу - Ярослава Хубетова. Всех юных спортсменок тренирует Марина Мазур. Участникам турнира, занявшим призовые места, вручили медали и грамоты.