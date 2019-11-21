21.11.2019 Аварийная лестница в подъезде пугает жильцов Жильцы дома № 1 по улице Слепнева уже не знают, куда жаловаться на плачевное состояние лестницы в своем подъезде - капитальные ремонты не проводились со дня постройки дома.