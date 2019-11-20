20.11.2019 «Человек на все времена» Во Всемирном клубе одесситов презентовали книгу «Человек на все времена», посвящённую памяти журналиста, телеведущего, актёра Игоря Гринштейна. Почтить славного одессита собрались его родные, друзья и коллеги.