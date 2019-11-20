20.11.2019 Строительный хаос на 13-ой станции Большого Фонтана На склонах 13-ой, 14-ой, а теперь уже и 12-ой станциях Большого Фонтана искусственно создан строительный коллапс. Из-за безответственных действий Одесского горсовета одна и та же частная фирма-застройщик выступает и в роли инвестора, и в качестве подрядчика. В результате продолжается разрушение экосистемы, инженерных коммуникаций, что влечёт оползни домов жилищных кооперативов и обвалы склонов. Одесский горсовет намеренно не контролирует частную фирму.