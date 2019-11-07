07.11.2019 Человека в бессознательном состоянии «выбросили» из маршрутки «Равнодушие - это паралич души, преждевременная смерть». Это высказывание как нельзя лучше выражает всю суть вопроса. Ведь, действительно, а кто мы, когда не чувствуем чужой боли? Когда не пытаемся помочь друг другу? Равнодушие является самым опасным явлением в нашем обществе. Безучастность и пассивность людей ко всему окружающему, ко всему, что происходит вокруг нас, становится нормой. Так, например, вечером 6-го ноября в Одессе произошел, на наш взгляд, вопиющий случай: пассажира маршрутки, мужчину, который находился без сознания, вынесли из автобуса и оставили под деревом на улице.