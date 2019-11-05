05.11.2019

Декоммунизация по-одесски

В Одессе на улице Канатной, 87 демонтировали бронзовый барельеф советскому маршалу Георгию Жукову. Представители общественной организации «Национальное сопротивление», демонтировавшие памятный знак, объясняют свои действия тем, что он подпадает под закон о декоммунизации. Однако всё еще ведутся споры о том, насколько законной была процедура демонтажа.

Под несколько иным углом увидел эту проблему Эдуард Гурвиц, уже не раз заявлявший о своём желании принять участие в предстоящих выборах городского головы. Экс-мэр Одессы на своей станице в Facebook акцентировал внимание одесситов на провокативной подоплёке данного инцидента, призванного, по его мнению, создать в городе атмосферу искусственного конфликта.