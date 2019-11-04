04.11.2019 Видео с одесских камер наблюдения теперь можно купить Теперь любой гражданин Украины может получить записи с городских камер видеонаблюдения. Цена составит от 70 до 354 гривен. Такие тарифы утвердили на заседании одесского исполкома.