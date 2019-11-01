01.11.2019

Жильцы возмущены бездействием коммунальщиков

Одесситы, проживающие в доме на улице Бунина, не понимают, за что они платят СДПТ. Ведь услуги, которые существуют на бумаге, в реальности коммунальщики не предоставляют.