29.10.2019

Аварийные ветки угрожают жизни прохожих

Жители дома №8 по улице Пастера пытаются обратить внимание коммунальщиков на серьезную проблему - над пешеходным переходом нависают ветки сухого дерева, угрожая безопасности прохожих.