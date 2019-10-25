25.10.2019 Украинцы – чемпионы мира по компьютерным шахматам Украинская шахматная школа подтвердила свое право на первое место в мировом рейтинге. Наша сборная команда стала победителем чемпионата Всемирной лиги по игре через сеть Интернет.