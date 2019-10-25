25.10.2019 "Военный аэродром Одесса-Школьный. Разворот на 180 градусов" Депутаты - члены земельной комиссии Одесского горсовета вдруг решили вернуть 93 с половиной гектара земель, принадлежащих Министерству обороны. После двух лет в судах, на которых ответчики - юристы мэрии - доказывали, что эти земли не принадлежат военным и не признавали государственных актов на земли Минобороны, нынче депутаты добровольно пытаются отмотать ситуацию назад. Что стало причиной такого странного решения? Детали сложившейся ситуации были озвучены на пресс-конференции «Военный аэродором Одесса-Школьный. Разворот на 180 градусов».