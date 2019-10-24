24.10.2019 Без ремонта Жителям дома № 15 по улице Степовой приходится жить в опасных для здоровья и жизни условиях. Однако ЖКС, несмотря на множество обращений, отказывается проводить капитальный ремонт, мотивируя это отсутствием средств.