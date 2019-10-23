23.10.2019 Суд по делу Труханова начнется 1-го ноября Геннадий Труханов снова предстанет перед судом. На этот раз уже в Киеве. Высший антикоррупционный суд рассмотрит дело по подозрению мэра Одессы в уклонении от декларирования имущества.