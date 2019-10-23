23.10.2019 Памяти жертв нацизма в Одессе День памяти жертв гитлеровского нацизма состоялся в Одессе. Траурный митинг у мемориала на Люстдорфской дороге провела «Ассоциация евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей».