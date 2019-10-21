21.10.2019

Музей Эмиля Гилельса

19-ое октября – день рождения выдающегося пианиста, Народного артиста Советского Союза, одессита Эмиля Гилельса. О его творческом пути рассказывает экспозиция музея, открывшегося в первой детской музыкальной школе.