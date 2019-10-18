18.10.2019 Дом в плачевном состоянии Дом по адресу: Старопортофранковская, 57 уже несколько лет не ремонтировался. ЖКС «Порто-Франковский» не проводит необходимый ремонт здания, как всегда, объясняя это отсутствием средств.