16.10.2019

Последний освободитель Одессы

В середине октября 1941-го года, после героической 75-дневной обороны, регулярные части Красной Армии оставили Одессу, улицы которой вскоре заполонили немецко-румынские фашистские войска. Началась трёхлетняя оккупация города. 10-го апреля 1944-го года Одесса была освобождена от гитлеровцев. Среди освободителей был тогда и сержант Николай Московой, который отметил в этом году своё 96-летие. Это один из последних живых участников тех событий, живущих в Одессе.