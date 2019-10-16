16.10.2019 В аэропорту Одессы прошли учения спасателей В Одесском аэропорту прошли учения ГСЧС, на которых отрабатывались технологии тушения пожаров на воздушных судах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области.