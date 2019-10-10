10.10.2019 Живопись и графика Валерия Гегамяна Живопись и графика Валерия Гегамяна представлена на выставке, посвященной памяти мастера. Экспозицию подготовили Фонд имени Валерия Гегамяна и галерея «Артодесса» в Летнем театре Городского сада.