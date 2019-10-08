08.10.2019

Конкурс памяти Киры Муратовой

Конкурс короткометражных фильмов "Короткие встречи" памяти кинорежиссера и актрисы Киры Муратовой проходит в Одессе. Идею проекта предложили Министерство культуры Украины и Одесская киностудия.