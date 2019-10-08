08.10.2019

Украинка завоевала «золото» Премьер-лиги WKF

Украинская каратистка, одесситка Анжелика Терлюга выиграла «золото» на 6-м этапе Премьер-лиги Всемирной федерации карате в Москве и поднялась на 2-ое место в олимпийском рейтинге.