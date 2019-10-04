4 октября
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36 новых сотрудников пополнили ряды Национальной полиции. Большинство новобранцев будут служить на участках, часть молодых офицеров будет работать в ювенальной превенции.
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