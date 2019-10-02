02.10.2019

Очередная пропажа

Старинный дом по адресу Садовая, 5 недавно отремонтировали по заказу департамента городского хозяйства. В итоге здание лишилось аутентичной лепнины и нижней части эркера. Более того, исчезли еще и старинные двери.