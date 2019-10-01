01.10.2019

Выставка «музыкальных» фотопортретов

Одесская фотохудожница Елена Тищенко решила запечатлеть скрипачей во время их выступлений. Что из этого вышло, можно увидеть, посетив выставку в арт-галерее Летнего театра.