01.10.2019 Администратор отеля «Токио Стар» Ирина Паровик остается в СИЗО Администратор отеля «Токио Стар» Ирина Паровик останется в СИЗО до 18-го октября. Судебная коллегия отказалась смягчить меру пресечения для матери двух малолетних детей.