01.10.2019 Одесса - в рейтинге городов с самым загрязненным воздухом По данным первого полугодия 2019-го года Одесса оказалась среди городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.