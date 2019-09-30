30.09.2019 Одесса может остаться без тепла из-за долгов Одесса может остаться без тепла, Пресс-служба НАК «Нафтогаз» опубликовала список должников. В список попали и предприятия Одессы и области. В Одессе приняли решение отказаться от централизованного горячего водоснабжения. Как стало известно, соответствующее решение утвердили 26-го сентября на заседании исполкома Одесского горсовета. Согласно ему, коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» больше не будет предоставлять городу свои услуги. Однако на предприятии отмечают, что поставлять одесситам горячую воду практически перестали еще в 2017-ом году. Это не помешало городской власти многократно выделять своему коммунальному предприятию дополнительные средства в размере 100-150 миллионов гривен - на зарплаты сотрудникам.