26.09.2019 Семинар по айкидо в Одессе Занятия боевым искусством – путь совершенствования духа и тела. Семинар по айкидо в одесском Центре спорта и развития «Тенвакан» провел сенсей из Японии, один из ведущих мастеров мира СабУро ТокашИма.