18.09.2019 Переполненные мусорные контейнеры как «украшение» города В Одессе до сих пор не решена проблема с вывозом мусора, который переполняет контейнеры, стоящие по всему городу. Как, в частности, на пересечении улиц Базарной и Пушкинской.