17.09.2019

«Предотвратить. Спасти. Помочь»

«Предотвратить. Спасти. Помочь». Под таким названием в Одессе прошла Всеукраинская акция, приуроченная ко Дню спасателя, который ежегодно отмечается в нашей стране 17-го сентября.