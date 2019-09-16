16.09.2019

«Остановочная» авантюра мэрии

Чиновники одесской мэрии - мастера обходить закон. Эта способность позволяет проворачивать сомнительные дела, оставаясь безнаказанным. Таким образом поступили и в департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения.

Муниципальное управление архитектуры будет рекомендовать предпринимателям, которые занимаются бизнесом в центре Одессы, укладывать возле своих заведений гранитную плитку. Об этом шла речь на сегодняшнем аппаратном совещании в мэрии.

Начальник управления Михаил Шайденко отметил, что использование гранитной плитки позволит сохранить традиционный исторический вид центрального исторического ареала Одессы. Вице-мэр Петр Рябоконь потребовал составить список предпринимателей и выяснить, в какие сроки они смогут провести благоустройство тротуаров в правильном формате.