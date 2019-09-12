12.09.2019 «Бархатного сезона в Одесской опере» ещё три дня С 30-го августа в Одессе проходит Пятый фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере – 2019». Как и было заявлено организаторами, концертные вечера создали ауру масштабного музыкально-театрального форума. В числе событий – премьеры, приезд артистов Национальной оперы Украины, звёзд из Италии, Англии, Австралии, Германии. Впервые на сцене Одесской оперы выступила труппа Национальной оперы Израиля. А 13-го сентября в спектакле «Орфей и Эвридика» главную партию исполнит знаменитый итальянский контртенор Рафаэле Пе.