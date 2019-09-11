11.09.2019 Опасно для жизни! На пересечении улиц Пушкинская и Еврейская свисающие над тротуаром прогнившие доски крыши дома № 28 держатся, как говорится, на честном слове. В любую минуту они могут отвалиться и упасть на головы прохожих.