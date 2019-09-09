09.09.2019 Активисты и экологи убрали на Куяльницьком лимане Активисты, экологи и просто неравнодушные одесситы в очередной раз собрались, чтобы убрать на побережье Куяльницького лимана. В результате было вывезен целый прицеп с мусором.