04.09.2019 В Украине зарегистрировали случай дифтерии В Украину вернулась дифтерия: случай заболевания впервые за 10 лет зарегистрировали в Хмельницкой области. Врачи-инфекционисты призывают горожан позаботиться о своем здоровье и вакцинироваться.