03.09.2019 Одесский скалолаз - чемпион мира Самых быстрых покорителей неприступных скал готовят в Одессе. Наш спортсмен Григорий Ильчишин стал победителем Чемпионата мира по скалолазанию среди юниоров, проходившем в Италии.