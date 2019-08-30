30.08.2019

Мэрия платит чужим

Своих закрываем, чужим платим. Исходя из этого правила, одесская мэрия позволила умереть муниципальной газете «Одесский вестник», чтобы теперь расходовать бюджетные средства на оплату публикаций в постороннем издании.