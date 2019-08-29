29.08.2019 Спорткомплекс «Олимпиец» нужно спасать Спортивный комплекс «Олимпиец» может быть разрушен. Угрозу легкоатлетическому манежу представляет высотное строительство. Одесская мэрия раздает землю, не считаясь с интересами горожан.