21.08.2019 Главная цель конъюнктурных заявлений Труханова - снять с себя вину за очередную трагедию и переложит Неожиданно жёсткую реакцию экс-мэра Одессы Эдуарда Гурвица вызвали едва ли не ежедневные комментарии представителей действующей городской власти на последствия пожара в отеле "Токио". В своей публикации в социальной сети Фейсбук Эдуард Гурвиц обратил внимание на явно конъюнктурный характер заявлений Труханова, главная цель которых - снять с себя вину за очередную трагедию и переложить её на других. В публикации Эдуарда Гурвица в частности говорится: