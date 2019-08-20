20.08.2019 Четвертые сутки без воды Жители двора дома № 10 на улице Южной неоднократно обращались в ЖКС «Портофранковский» с просьбой отремонтировать водопровод. Однако теперь, когда случилась авария, ЖКС отказывается проводить работы.