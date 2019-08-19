19.08.2019 На аэродроме «Гидропорт» прошел ЭкстримФест В минувшие выходные на пригородном спортивном аэродроме «Гидропорт» прошел «Одесса ЭкстримФест». В мероприятии приняли участие профессиональные пилоты, мотоциклисты и автомобилисты.