16.08.2019 На Старопортофранковской живут в ужасных условиях Дворик по адресу: улица Старопортофранковская, 87 находится в плачевном состоянии. Однако ЖКС «Фонтанский», с которым заключило договор местное ОСМД, не выполняет свои обязанности.