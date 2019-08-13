13.08.2019 Мусор на Чкаловском пляже В одесской мэрии любят говорить о благоустройстве «Трассы здоровья». Разговоры ведутся годами, а положение дел не меняется. Антисанитарное состояния склонов стало печальной нормой для Одессы.