13.08.2019 В лагерь «Виктория» снова привезли детей Детский оздоровительно-спортивный лагерь «Виктория», где в позапрошлом году на пожаре погибли три девочки, возобновил работу. Чиновники мэрии считают его готовым к приему детей и убеждают родителей в безопасности учреждения.Детский оздоровительно-спортивный лагерь «Виктория», где в позапрошлом году на пожаре погибли три девочки, возобновил работу. Чиновники мэрии считают его готовым к приему детей и убеждают родителей в безопасности учреждения.