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13.08.2019
В лагерь «Виктория» снова привезли детей
Детский оздоровительно-спортивный лагерь «Виктория», где в позапрошлом году на пожаре погибли три девочки, возобновил работу. Чиновники мэрии считают его готовым к приему детей и убеждают родителей в безопасности учреждения.Детский оздоровительно-спортивный лагерь «Виктория», где в позапрошлом году на пожаре погибли три девочки, возобновил работу. Чиновники мэрии считают его готовым к приему детей и убеждают родителей в безопасности учреждения.
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