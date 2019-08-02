02.08.2019

Автомастерская мешает жильцам

Обогащаться любой ценой под крышей городской власти - для Одессы дело совершенно привычное. На обращения граждан, которым такой бизнес мешает жить, чиновники не реагируют. Прав тот, у кого больше денег.